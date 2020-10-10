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Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis

Alaattin Çakıcı, yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
 10 Ekim 2020 13:28
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Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın silahla yaralanması ile birlikte çok sayıda silahla yaralama, çok sayıda silahla yağma, çok sayıda tehdit suçlarından Alaettin Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Eylül tarihinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Feramuz Çalışkan, Yavuzhan Çelik, Ahmet Hakkı Bilici ve Yılmaz Kayadibi ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutanağa, tutuksuz sanık Alaattin Çakıcı'nın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldığı, Çakıcı'nın, Bodrum Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği yazıldı.

MAHKEME ÇAKICI'NIN SUNDUĞU SAĞLIK RAPORUNU KABUL ETMEDİ

Mahkeme, "Sanık Alaattin Çakıcı'nın başka suçtan hükümlü olduğu tarihten itibaren savunma yapmadığı, son olarak sürekli sağlık durumunu bildiren rapor göndermesinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan mazeretinin reddine" cümlelerini tutanağa yazdı. Sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Son savunmalardan sonra mahkeme karar için ara verdi.

ÖLDÜRTMEYE AZMETTİRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN 17 YIL HAPİS CEZASI

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaattin Çakıcı'ya yeğeni Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ DİĞER SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Çakıcı'nın cezasında herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, Çakıcı'nın, dosya kapsamında birden çok silahla tehdit suçuna azmettirme, akrabası Yıldırım Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu birden çok kişiyi silahla yaralama suçuna azmettirme, çok sayıda silahla yağma suçuna azmettirme suçlarından beraatine karar verdi.

YAVUZHAN ÇELİK 42 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI

Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün yöneticisi olmakla suçlanan tutuklu sanık Yavuzhan Çelik, Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 14 yıl 2 ay, C.Ş.'yi silahla yaralamaya azmettirme suçundan 7 yıl 6 ay, Y.A.'yı silahla hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl, Y.A.'yı birden fazla kişi ile silahla yağma suçundan 10 yıl 10 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADEM ÇAKICI TÜM SUÇLARINDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, 29 Aralık 2017 tarihinde Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı kurtulan Adem Çakıcı hakkında yargılandığı tüm suçlardan beraat kararı verdi. Sanık Ahmet Hakkı Bilici, Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 14 yıl 2 ay, T.A.'nın yaralanması eyleminden dolayı 2 yıl 6 ay, Y.A.'nın silahla yağmalanması ve hürriyetinden yoksun kalması eyleminden 15 yıl 10 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Feramuz Çalışkan, Adem Çakıcı'nın tasarlayarak öldürülmesine teşebbüs suçundan 14 yıl 2 ay, C.Ş.'yi kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanık Oğuzhan Orhan, Adem Çakıcı'nın tasarlanarak öldürülmesine teşebbüs suçuna yardımdan 6 yıl 8 ay, örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

YILDIRIM ÇAKICI 2 YIL 6 AY CEZA ALDI

Sanık Yıldırım Çakıcı, H.A.'ya karşı birden fazla kişi ile silahla nitelikli yağma suçuna teşebbüsten 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yılmaz Kayadibi, Yusuf Albayrak'ı birden fazla kişi ile hürriyetinden yoksun kılma ve birden fazla kişi ile silahla nitelikli yağma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlarından 18 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Kararla birlikte 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Oğuzhan Orhan tahliye edildi. 8 sanık da, çok sayıda suçtan dolayı çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. Adem Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu 14 sanığın beraatine karar verildi.

5 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanıklar Yavuzhan Çelik, Feramuz Çalışkan, Ahmet Hakkı Bilici, Tufan Atlıg ve Yılmaz Kayadibi'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Çakıcı'nın önderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün 2017 yılında 25'in üzerinde "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma", "Suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak yağmaya teşebbüse azmettirme", "Suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit", "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "Kasten yaralamaya azmettirme", "Nitelikli yağma", "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçunu işlediği belirtiliyor. Çok sayıda kişinin silahla yaralandığı, silahla yağma edildiği, tehdit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, 14 kişi de müşteki sıfatı ile yer aldı. Aynı zamanda iddianamenin şüphelisi olan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın 27 Aralık 2017 tarihinde silahla yaralanması olayı da iddianameye girdi. Çakıcı ve örgüt yöneticileri Adem Çakıcı'nın silahla öldürülmesine teşebbüs suçundan da sorumlu tutulmuşlardı. İddianamede şüpheliler için 3 yıl 6 aydan 210 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.
DHA
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