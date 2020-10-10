1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı

Bursa'da otomobilin yoğun siste arkadan çarptığı hasta nakil ambulansı takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı
 10 Ekim 2020 13:42
+Aa- Yazdır
Bursa'da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı

Bursa'da otomobilin yoğun siste arkadan çarptığı hasta nakil ambulansı takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa - İzmir - İstanbul Çevreyolu Balat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.C.A. idaresindeki 34 DA 123 plakalı otomobil sürücüsü önünde seyreden İ.K. idaresindeki 34 CIM 961 plakalı hasta nakil ambulansını yoğun siste fark etmeyip arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yol kenarındaki demir bariyere çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada, ambulans sürücüsü İ.K. ile ambulansta bulunan hasta M.A.T. ve otomobildeki yolcular A.S.,N.S.,D.Ç.A. yaralandı. Otomobil sürücüsü M.C.A ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
10 Ekim 2020 13:40		 İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 10 kişi gözaltında
10 Ekim 2020 13:22
16 ildeki swinger soruşturmasında 69 zanlıdan 4'ü tutuklandı
10 Ekim 2020 10:09		 Başkentte belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı
10 Ekim 2020 09:55
Virüs bulaştıracak diye kaynanasını öldürmeye çalıştı
10 Ekim 2020 09:05		 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
10 Ekim 2020 08:59
Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi
10 Ekim 2020 08:56		 Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
10 Ekim 2020 08:25
3 yaşındaki çocuğa istismarda iğrenç savunma: Eve herhangi biri girmiş olabilir
10 Ekim 2020 08:14		 Uşak'ta 4 çocuktan haber alınamıyor
09 Ekim 2020 21:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Bakan Kurum: 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz13:42 - Bursa'da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı13:40 - Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu13:38 - Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı13:28 - Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis13:22 - İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 10 kişi gözaltında
13:17 - Tezgahlarda palamut azaldı, fiyatlar 15 liradan 25 liraya yükseldi13:08 - Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi12:59 - FETÖ'nün A5'lik eski emniyet müdürlerinin ifadeleri ortaya çıktı12:56 - Bakan Gül: Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor12:53 - Hatay'da yanan yer tekrar alevlendi, bir evde tüp patladı12:50 - MSB:'Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
12:43 - CHP'den kamuda liyakat için araştırma talebi12:40 - Metroyla İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak12:32 - Arkeoloji merakı 46 yaşında üniversite öğrencisi yaptı12:30 - Hacettepe'den tıp öğrencilerinin klinik becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için 'özel set'12:28 - 4/B'li personele verilemez diyen bakanlık 4/D'li işçiye nöbet ücreti verilebilir dedi
12:23 - 2021 de tüm İstanbulluların katılacağı deprem tatbikatı yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte üniversitelerdeki vaka durumu
7 diplomalı vali, 8'inci mezuniyetine hazırlanıyor
Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi
Yükselen bir kent... Arapgir
Öğretim Görevlisinin görev süresini uzatmamada 'idarenin takdir' hakkı nedir?
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
Başkentte belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ısıtıcı 1
11 yaşındaki kıza tecavüz eden imam 1
ali edizer 2
sırra kadem basmak 3
masterchef 1
mesut yar 1
tüik'in alışveriş yaptığı market 3
Angela micol 1
şuur 1
ziraat türkiye kupası 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam