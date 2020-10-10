1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde ateşi yüksek olanlar marketlere alınmayacak

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan karara göre, market ve süpermarket girişlerinde müşterilerin ateşleri ölçülecek ve ateşi yüksek müşteri içeriye alınmayacak. Ateşi yüksek çıkan kişi en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek
 10 Ekim 2020 14:22
+Aa- Yazdır
Bu ilde ateşi yüksek olanlar marketlere alınmayacak

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan karara göre, market ve süpermarket girişlerinde müşterilerin ateşleri ölçülecek ve ateşi yüksek müşteri içeriye alınmayacak. Ateşi yüksek çıkan kişi en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Korona virüsle mücadele sürecinde insan kalabalığının en fazla görüldüğü yerlerin başında marketler ve süpermarketler geliyor. Dolayısıyla salgının yayılmasını önlemek için Bilecik'te yeni kararlar alındı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığın da toplanarak Bilecik'te şu kararlar alındı.

'İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, ilimiz merkez ve tüm ilçelerinde market ve süpermarket girişlerinde müşteriye yönelik ateş ölçümü yapılmasına, ateşi yüksek saptanan müşterinin içeriye alınmamasına ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine, belirtilen karara uymayan işletme ve vatandaşlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakim-savcı adaylık dönemi stajı 2 yıla çıkarıldı
10 Ekim 2020 14:38		 Bir ilde daha köy okullarında eğitime başlanacak
10 Ekim 2020 14:32
Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı
10 Ekim 2020 13:38		 EPDK 26 yeni lisans verdi
10 Ekim 2020 11:16
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
10 Ekim 2020 10:56		 Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı
10 Ekim 2020 09:40
Boğaziçi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı
09 Ekim 2020 18:50		 İki ilde yeni karantina kararları alındı
09 Ekim 2020 18:02
Afyonkarahisar'da bazı resmi dairelere HES kodu ile girilecek
09 Ekim 2020 17:57		 Köylerde yüz yüze eğitim kararı alan il sayısı artıyor
09 Ekim 2020 16:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:27 - 'Sahillerin incisi' kum zambakları özenle korunuyor15:25 - Tofaş, dünyaya mühendislik ihraç ediyor14:59 - Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak14:58 - Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor14:54 - Hatay yanarken, PKK sempatizanları reklam peşine düştü14:49 - Akılalmaz tuzak: Önce paylaşıyor sonra dava açıyor
14:44 - Lösemi tedavisi gören Ada'nın Bakan Selçuk ile tanışma hayali gerçek oldu14:41 - Valilikten 'yangın' açıklaması: Gözaltılar var14:38 - Hakim-savcı adaylık dönemi stajı 2 yıla çıkarıldı14:32 - Bir ilde daha köy okullarında eğitime başlanacak14:22 - Bu ilde ateşi yüksek olanlar marketlere alınmayacak14:15 - Yüzüne asit atan saldırganı affeden Berfin pişman
13:59 - Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari'de konuştu13:51 - Bakan Kurum: 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz13:42 - Bursa'da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı13:40 - Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu13:38 - Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı
13:28 - Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
7 diplomalı vali, 8'inci mezuniyetine hazırlanıyor
İşte üniversitelerdeki vaka durumu
Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi
Yükselen bir kent... Arapgir
Hakim-savcı adaylık dönemi stajı 2 yıla çıkarıldı
Öğretim Görevlisinin görev süresini uzatmamada 'idarenin takdir' hakkı nedir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altının 160 tl olması 5
lise öğrencisinin milletvekili adayı olması 1
biberon 2
3 yaşındaki çocuğun cinsel istismardan ölmesi 2
olivier giroud 1
Eli Eli lema Şevaktani 1
karışık yemeyi sevmeyen insan 3
aptal sarışın 5
pes etmemek 2
kırık 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam