Bir ilde daha köy okullarında eğitime başlanacak
|10 Ekim 2020 14:32
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Ağrı Valisi Dr. Osman başkanlığında toplanan Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararlar aldığını duyurdu.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ağrı Valisi Dr. Osman başkanlığında bir araya gelerek, 12 Ekim tarihinden itibaren Ağrı'da merkez ve ilçelere bağlı köy ve benzeri nüfuslu yerleşim yerlerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ve İmam Hatip ortaokullarında bütün sınıf seviyelerinde eğitim ve öğretime başlanılması kararı aldı. Alınan karara göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları 8. sınıflarında ve Lise 12. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pansiyonda kalacak olan 8. ve 12. Sınıf öğrencilerinin, pansiyon şartlarının uygun olması halinde pansiyonda yatılı olarak kalmaları hususu il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda sağlanacaktır. Şehir Merkezi ve ilçe merkezlerinde, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları 8. sınıflarında ve Lise 12. sınıflarında haftada 2'şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitimlerde haftalık ders çizelgeleri uygulanacak olup diğer dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacaktır."
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