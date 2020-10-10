Hatay yanarken, PKK sempatizanları reklam peşine düştü
Terörle mücadele operasyonları ile sıkıştıkları yerden kıpırdayamayan terör örgütü PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden reklam peşine düştü
|10 Ekim 2020 14:54
|+Aa- Yazdır
Terörle mücadele operasyonları ile sıkıştıkları yerden kıpırdayamayan terör örgütü PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden reklam peşine düştü.
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yüzlerce ekip hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederken, PKK ve YPG'li hesaplar sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmaya başladı.
Memed Drews K isimli bir hesap Türk askerlerinin bulunduğu karargahı hedef gösterirken yapılan yorumlar dehşete düşürdü. Öte yandan, 2 kişinin ormanlık bir alanda yangın çıkarıp gittiği görüntülerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün A5'lik eski emniyet müdürlerinin ifadeleri ortaya çıktı
10 Ekim 2020 12:59
|FETÖ soruşturmasında eski tuğgeneral, yeniden gözaltına alındı
10 Ekim 2020 12:10
|Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
10 Ekim 2020 11:10
|Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 7'si tutuklandı
10 Ekim 2020 10:06
|Osman Kavala-Henri Barkey-Adil Öksüz arasında 'paralel' bağlantı
10 Ekim 2020 08:36
|6-8 Ekim olaylarında azmettirenler hesap vermeli
10 Ekim 2020 06:30
|İstanbul'da PKK'ya eş zamanlı operasyon
10 Ekim 2020 02:31
|Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
09 Ekim 2020 23:03
|'Kırmızı Kategori'de yer alan teröristle bağlantılı avukat tutuklandı
09 Ekim 2020 20:28
|Polis Özel Harekat, TÜRKSAT ve TBMM'yi vuran pilottan 'uçmadım' savunması
09 Ekim 2020 18:59