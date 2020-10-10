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Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün başlayan yangın kısmen kontrol altına alınırken, Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda da orman yangınları başladı
 10 Ekim 2020 14:58
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Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor.

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.

Bu arada, müdahale çalışmalarına Antalya ve Aksaray'dan gelen ekipler de destek vermeye başladı.

- Sabah saatlerinde yeni yangın çıktı

Öte yandan, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda çıkan yangına da müdahaleler sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına bölgedeki yöre halkı da destek veriyor.

- "Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz"

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edildiği söyledi.

Ekiplerin cansiperane şekilde çalıştığını anlatan Coşkun, "Yangınları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman etkili olan rüzgar, çalışmaları güçleştiriyor. Buna karşın ekiplerimiz yoğun şekilde alevlere müdahale ediyor." dedi.

Bölgedeki tüm yangınların titizlikle araştırıldığına dikkati çeken Coşkun, "Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor. Çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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