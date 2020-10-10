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Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 10 Ekim 2020 19:20
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Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor

Sağlık Bakanlığı 10 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu.

Son 24 saatte 1391 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin. ' ifadelerini kullandı.

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