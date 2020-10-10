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'Sahillerin incisi' kum zambakları özenle korunuyor

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde, "sahillerin incisi" olarak bilinen koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu alan çöplerden arındırıldı.
 10 Ekim 2020 15:27
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'Sahillerin incisi' kum zambakları özenle korunuyor

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde, "sahillerin incisi" olarak bilinen koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu alan çöplerden arındırıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahildeki kum zambaklarının çöplerden ve diğer atıklardan zarar görmemesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, zambakların bulunduğu yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki Kazanlı sahilindeki çöpler ve atıklar temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaz boyunca binlerce insanı ağırlayan Kazanlı sahilinin kum zambaklarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Vatandaşları doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmaya davet eden Gültak, şunları kaydetti:

"Burası kum zambaklarının yetiştiği, özel ve önem verdiğimiz bölgelerimizden biri ancak denize atılan poşet ve benzeri atıkların karaya vurup sahilde birikmesi sonucu kum zambakları zarar görmektedir. Bu zararı önlemek için sık sık sahilde temizlik çalışması yapmaktayız. Bugün de ekiplerimiz sahilde kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak çeşitli atıkların toplanmasını sağlamıştır. Denize girmek veya piknik amacıyla sahile gelen vatandaşlarımızın da kum zambaklarına karşı duyarlı olmalarını ve onları koparmamalarını rica ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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