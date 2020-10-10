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İstanbul'da avukatlardan 'Genel Kurul' eylemi

İstanbul Barosu'na bağlı 13 avukat grubu, İstanbul Barosu önünde basın açıklaması yaparak, genel kurulun zamanında yapılması talebini dile getirdi.
 10 Ekim 2020 15:59
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İstanbul'da avukatlardan 'Genel Kurul' eylemi

İstanbul Barosu'na bağlı 13 avukat grubu, İstanbul Barosu önünde basın açıklaması yaparak, genel kurulun zamanında yapılması talebini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle baro genel kurulunun ertelenmesini protesto eden avukatlar, sabah saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'ne yürüdü. Kongre merkezine girip burada genel kurul yapmak isteyen gruba, polis izin vermeyince avukatlar, tutanak tutarak ayrıldı.

Öğleden sonra İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlar, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 2 Ekim'den itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelenmesine yönelik genelgeyi protesto etti.

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar grubu adına basın açıklamasını okuyan avukat Selin Aksoy, İçişleri Bakanlığının 2 Ekim tarihli genelgesini hatırlatarak, aynı gün Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulunun, aynı gerekçeyle İstanbul Barosu genel kurulunu iptal ettiğini söyledi.

Aksoy, baro genel kurullarını erteleme ve iptal kararlarının, avukatların örgütlenme, seçme ve seçilme haklarına müdahale olduğunu savundu.

Salgın tedbirlerine dair sadece kılavuz kararlar alma yetkisi olan kurulların, Anayasa ile kurulan baroların organlarına müdahale etme, genel kurullarına ilişkin kanun hükmünü ortadan kaldırma veya değiştirme yetkisi olmadığını öne süren Aksoy, şöyle konuştu:

"298 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 2008'de verdiği bir ilke kararı uyarınca, İlçe Seçim Kurullarının, meslek kuruluşlarının genel kurullarına dair bir erteleme ve iptal yetkisi yoktur. İlçe Seçim Kurullarının tek yetkisi oylama işlemine nezaret etmekten ibarettir. İlçe Seçim Kurullarının görev ve yetki gasbı niteliğindeki baro genel kurullarını iptale, ertelemeye dair kararları ile, İçişleri Bakanlığının kanuna aykırı genelgesine meşruiyet kazandırılması mümkün değildir.

Avukatlık Kanunu geçici 23. madde hükmü, Ekim ayının ilk haftası baro genel kurullarının tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Genelge, İl Hıfzısıhha Meclisi veya İlçe Seçim Kurullarının kanun hükmünü geçersiz kılma veya değiştirme gücü yoktur. Normlar hiyerarşisi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, bir yasa hükmünü sadece yasama meclisi değiştirebilir."
Anadolu Ajansı
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