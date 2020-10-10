Eşinin vasiyeti üzerine 2 dönüm araziyi devlete bağışladı

Niğde'de hayırsever Fatma Karaca, eşi Mehmet Karaca'nın vasiyeti üzerine 2 dönümlük araziyi okul yapılması için Valiliğe bağışladı.

Merkez Aşağıkayabaşı Sarıköprü mevkiinde bulunan 2 dönüm araziyi, eşi Mehmet Karaca'nın vasiyeti üzerine okul yapılması için devlete bağışlayan Fatma Karaca ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek arasında protokol imzalandı.

Vali Şimşek, bağışın çok anlamlı olduğunu belirterek, Bu bağışlarla devletimiz daha çok okul yaptırma şansına erişiyor. Fatma teyzemizi, evlatlarını tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Özellikle bu arazinin devletimize bağışlanmasını vasiyet eden Mehmet amcayı da rahmetle şükranla anıyorum dedi.

Fatma Karaca ise eşinin araziye cami yapılmasını vasiyet ettiğini, ancak yakında cami olduğu için imam hatip okulu yapılmasını uygun gördüklerini kaydetti.