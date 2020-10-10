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Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 10 Ekim 2020 16:12
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Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çerkeş'te deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
İhlas Haber Ajansı
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