Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|10 Ekim 2020 16:12
|+Aa- Yazdır
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çerkeş'te deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İşten çıkarılan temizlik işçisi, Şişli Belediyesi'ne haciz uygulattı
10 Ekim 2020 16:17
|'Sahillerin incisi' kum zambakları özenle korunuyor
10 Ekim 2020 15:27
|Valilikten 'yangın' açıklaması: Gözaltılar var
10 Ekim 2020 14:41
|Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari'de konuştu
10 Ekim 2020 13:59
|Bakan Kurum: 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz
10 Ekim 2020 13:51
|Metroyla İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak
10 Ekim 2020 12:40
|Bodrum'a pandemi dopingi: Satışlar yüzde 83 arttı
09 Ekim 2020 22:43
|Bursa'da yağış nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu
09 Ekim 2020 22:06
|Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı
09 Ekim 2020 20:31
|İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
09 Ekim 2020 19:32