TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'un acı günü
|10 Ekim 2020 16:12
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un vefat eden annesi Behiye Tunç son yolculuğuna uğurlandı.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un annesi 69 yaşındaki Behiye Tunç, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Karabük Medikar Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Behiye Tunç'un cenazesi Ulus Belediyesine ait cenaze aracı ile Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyüne getirildi. Evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Helallik alınmasının ardından Behiye Tunç için Ulukaya köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Gürel, Çevre ve Şehircilik eski Bakan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Bartın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ulukaya köyü meydanında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Behiye Tunç'un cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Annesi Behiye Tunç'u son yolculuğuna uğurlayan Milletvekili Tunç'un cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
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