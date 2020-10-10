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ABD: Piyasadaki peruklar 'Uygurlu Türklere ait'

ABD'de 2.5 milyar dolarlık pazara sahip olan ve kadınların rağbet gösterdiği "Siyah Altın" olarak adlandırılan perukların, Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğu iddia edildi
 10 Ekim 2020 16:35
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ABD: Piyasadaki peruklar 'Uygurlu Türklere ait'

ABD ile Çin arasında artan teknoloji gerilimine, bu kez de peruk eklendi. ABD'de 2.5 milyar dolarlık pazara sahip olan ve Çin'den ithal ettiği "Siyah Altın" olarak adlandırılan perukların Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğu iddia edildi.

PERUKLAR UYGURLU KADINLARA AİT

ABD Ticaret Bakanlığı'nın son dönemlerde Çin'den tedarik edilen peruk benzeri ürünlerin, 2 milyon Uygur ve diğer etnik azınlıkların toplama kamplarında gözaltına alındığı sırada gösterdiği artışa dikkat çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'deki saç ürünü satan bir çok işletmedeki peruklarına, Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın Çin'in ürettikleri ürünleri inceleme altına aldığı ve Çin'e konuyla ilgili uyarıda bulunduklarını belirtti. ABD Gümrük ve Sınır Koruması, geçen aylarda Çin'de üretilen 800 bin dolar değerinde 13 ton saça el konulduğunu ifade etti.

SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDEKİ TARTIŞMALI KAMPLAR

Çin'de son yıllardaki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon kişinin tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor. Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma taleplerini ise geri çevirdi.
DHA
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