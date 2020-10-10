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Bir ülke daha TikTok'u yasakladı

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA), Pakistan halkından gelen çok sayıda şikayetin ardından, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'u yasakladı.
 10 Ekim 2020 16:42
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Bir ülke daha TikTok'u yasakladı

Dünyaca ünlü Çin menşeili sosyal medya uygulaması TikTok, Pakistan'da yasaklandı. Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) tarafından yapılan açıklamada, uygulama içeresinde ahlak kurallarına aykırı ve uygunsuz içerik bulunduğuna dair Pakistan halkı tarafından çok sayıda şikayet geldiği aktarıldı. PTA'nın açıklamasında, "TikTok'ta sürekli olarak yayınlanan içeriklerin niteliği ve şikayetleri göz önünde bulundurarak, uygulamaya son bir uyarı yayınladı. Çevrimiçi olarak kanunsuz içeriklerin proaktif bir şekilde denetlenmesi için etkili bir mekanizmanın geliştirilmesi için yetkililere süre tanındı. Uygulama talimatlara uymakta başarısız oldu ve bu nedenle Pakistan'da TikTok uygulamasının engellenmesi için talimat verildi" ifadelerine yer verildi.

PTA ayrıca, TikTok'la anlaşmaya açık olduğunu ve TikTok tarafından yasadışı içeriklerin engellenmesi için tatmin edici bir mekanizma geliştirilmesi durumunda kararın yeniden gözden geçireceğini bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
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