Etkisiz hale getirilen teröristin kimliği tespit edildi
|10 Ekim 2020 16:45
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu" kategoride aranan Nurgül Duran olduğu tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.
Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlenmiştir" denildi.
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