Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi. Sınıfta vaka çıkarsa ne yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın yenilenen salgın yönetimi ve çalışma rehberine göre, bir sınıfta pozitif vaka çıktığında o sınıfın maske kullanımına bakılacak. Sınıftakiler maskeyi kurallara uygun kullanıyorsa "temaslı", kullanmıyorsa "yakın temaslı" sayılacak. "Temaslı" kabul edilenler okula gitmeye devam edecek. "Yakın temaslı" kabul edilenler 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Sağlık Bakanlığı'nın yenilenen salgın yönetimi ve çalışma rehberinde, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar anlatıldı. Güncellenen Rehber için tıklayınız.

Sınıftaki öğrenci ya da ders veren öğretmenlerin birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda öğretmen ve öğrenciler kurallara uygun maske kullanıyorsa sınıftakiler "temaslı" kabul edilecek. Aynı sınıfta ikinci kez vaka tespit edilmesi durumunda ise sınıf öğrencilerinin tamamı, "yakın temaslı" kabul edilecek. Öğretmenlerin kurala uygun, öğrencilerin düzensiz maske taktığı durumda sınıftakiler yine "temaslı" olarak kabul edilecek. Hem öğrenci hem öğretmenlerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda sınıftakiler "yakın temaslı" sayılacak.

Okul servislerinde öğrencilerden birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ise şoför ve öğrenciler kurallara uygun maske kullanıyorsa öğrenciler ve şoför "temaslı" sayılacak. Vaka durumunda servis şoförü ve öğrenciler maske takmadığı ya da düzensiz takıyorsa "yakın temaslı" olarak kabul edilecek.

Semptom göstermeyen okula devam edecek

Temaslı kabul edilenler, kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam edecek. Okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleşip, kayıt altına alınacak. Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci veya öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek. Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.

Okul öncesi ve 1,2,3. sınıflar 'yakın temaslı' sayılacak

Yakın temaslı kabul edilenler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Kreşlerde öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilecek. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak vb. malzeme alışverişi sık olması nedeniyle, pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilecek.