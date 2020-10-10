Emniyet, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı
Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtığını duyurdu. Bu uygulama 20 yıl sonra bir ilk olacak
|10 Ekim 2020 17:03
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İşte Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklaması:
Teşkilatımızda görevli Sivil Personel için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylar müracaatlarını 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında bağlı bulundukları Personel Şube Müdürlükleri/Amirliklerine yapması gerekmektedir.
Ayrıca Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerimize 10.10.2020 tarihli yazı ile sınava ilişkin bilgilendirme Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmıştır.
Yazılı Sınav Tarihi: 28/11/2020
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