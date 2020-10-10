1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtığını duyurdu. Bu uygulama 20 yıl sonra bir ilk olacak
 10 Ekim 2020 17:03
+Aa- Yazdır
Emniyet, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı

İşte Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklaması:

Teşkilatımızda görevli Sivil Personel için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylar müracaatlarını 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında bağlı bulundukları Personel Şube Müdürlükleri/Amirliklerine yapması gerekmektedir.

Ayrıca Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerimize 10.10.2020 tarihli yazı ile sınava ilişkin bilgilendirme Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmıştır.

Yazılı Sınav Tarihi: 28/11/2020

Ekler için Tıklayınız...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Halk Ekmek mobil fırını, Ankara sokaklarına çıktı
10 Ekim 2020 17:08		 Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi. Sınıfta vaka çıkarsa ne yapılacak?
10 Ekim 2020 16:58
Kovid-19'un psikolojik etkileriyle de mücadele ediliyor
10 Ekim 2020 16:57		 Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki 'molası' tamamlandı
10 Ekim 2020 16:56
Hakim-savcı adaylık dönemi stajı 2 yıla çıkarıldı
10 Ekim 2020 14:38		 Bir ilde daha köy okullarında eğitime başlanacak
10 Ekim 2020 14:32
Bu ilde ateşi yüksek olanlar marketlere alınmayacak
10 Ekim 2020 14:22		 Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı
10 Ekim 2020 13:38
EPDK 26 yeni lisans verdi
10 Ekim 2020 11:16		 Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
10 Ekim 2020 10:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Halk Ekmek mobil fırını, Ankara sokaklarına çıktı17:06 - 'Tarihi Posta Yolları' temalı pul Avrupa birinciliği getirdi17:03 - Emniyet, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı17:01 - Anadolu Üniversitesi: GYS soruları, yayım öncesinde paylaşılmadı. Kişi hakkında yasal süreç başlatıldı16:58 - Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi. Sınıfta vaka çıkarsa ne yapılacak?16:57 - Kovid-19'un psikolojik etkileriyle de mücadele ediliyor
16:56 - Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki 'molası' tamamlandı16:45 - Etkisiz hale getirilen teröristin kimliği tespit edildi16:42 - Bir ülke daha TikTok'u yasakladı16:39 - Uzmanı uyardı: Kovid-19 sanıp acil servislere başvurmayın16:35 - ABD: Piyasadaki peruklar 'Uygurlu Türklere ait'16:21 - KKTC halkı 11 adaylı yarışta cumhurbaşkanını seçecek
16:19 - Acun Ilıcalı'ya mahkemeden telif şoku!16:17 - İşten çıkarılan temizlik işçisi, Şişli Belediyesi'ne haciz uygulattı16:12 - Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem16:12 - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'un acı günü16:09 - Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu
16:05 - Eşinin vasiyeti üzerine 2 dönüm araziyi devlete bağışladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
7 diplomalı vali, 8'inci mezuniyetine hazırlanıyor
İşte üniversitelerdeki vaka durumu
Anadolu Üniversitesi: GYS soruları, yayım öncesinde paylaşılmadı. Kişi hakkında yasal süreç başlatıldı
Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
Hakim-savcı adaylık dönemi stajı 2 yıla çıkarıldı
Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi
Akılalmaz tuzak: Önce paylaşıyor sonra dava açıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi bitince hissedilenler 3
iskandil 1
msn'de dinlediği şarkıyı gösterme özelliği 1
MEMUR,TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN OLMAlı 6
seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli 2
hes 2
elinden geleni ardına koymamak 2
Herkes evinin önünü süpürürse,mahalle tertemiz olur 1
Patik çorap 2
HAYRETTİN KARAMAN 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam