Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışı yasağı kararı sürüyor
|10 Ekim 2020 17:32
|+Aa- Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece konulan tedbir kararı ile yurt dışına çıkış yasağı sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Korkmaz hakkında, kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.
Korkmaz'ın şirket ve kişisel hesapları ile diğer mal varlıklarına ilişkin incelemenin de sürdüğü belirtildi.
- Korkmaz hakkındaki iddialar
ABD'de Utah Federal Savcılığının, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.
Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.
Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.
Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Gül: Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor
10 Ekim 2020 12:56
|SBK Holding ve patronunun mal varlıklarına el konuldu
09 Ekim 2020 17:40
|Çalışanlar ünlü şirketin ticari sırlarını satmış
09 Ekim 2020 07:50
|Zeynep Şenpınar'ın katil zanlısı hakim karşısında
08 Ekim 2020 20:28
|Pınar Gültekin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi
08 Ekim 2020 16:24
|Maskesiz şoföre 6 yıl istendi
08 Ekim 2020 09:38
|Zindaşti'nin organize örgütle ilgili iddianamesi kabul edildi
07 Ekim 2020 19:43
|Polis bilgileri sızdırdı... Saadet zinciri basketçi Semih Erden'i dolandırdı
07 Ekim 2020 16:56
|Pınar Gültekin'in katili, eşine 5 milyon tazminat ödeyecek
06 Ekim 2020 20:44
|Gökhan Özoğuz'un Suriyeliler ile ilgili paylaşımına takipsizlik
05 Ekim 2020 17:45