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Sivas'ta 5 bin öğrenciye internet paketi yüklü tablet desteği

Sivas Belediyesi, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan 5 bin öğrenciye 1 yıllık anlaşması yapılmış internet paketi yüklü tablet hediye edecek.
 10 Ekim 2020 17:39
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Sivas'ta 5 bin öğrenciye internet paketi yüklü tablet desteği

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan 5 bin öğrenciye 1 yıllık anlaşması yapılmış internet paketi yüklü tablet hediye edecek.

Sivas Belediyesi, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtımına başladı.

Salgın döneminde eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için başlatılan projenin tanıtımı ve ilk tabletlerin dağıtımı için Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi'nin eğitime sağladığı destekle büyük Türkiye'nin geleceğini şekillendiren güçlü nesillerin oluşmasına öncülük ettiğini söyledi.

Ayhan, "Ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Eğitim hepimizin görevidir. Gelecek nesilleri ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde doyurmak için ne yapsak azdır. Dolayısıyla bütün idarecilerimizin belediyemizin bu anlamlı projelerine destek vermesi gerekiyor." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de uzaktan eğitime erişim noktasında fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtmaya karar verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin internet paketi yüklü tabletlerle bu süreci sıkıntısız geçireceklerini anlatan Bilgin, "Bugün itibarıyla sembolik olarak öğrencilerimize tablet dağıtımına başlıyoruz. Haftaya da inşallah 2 bin öğrencimize 12 aylık taahhüdü yapılmış 30 GB internet paketi yüklü tabletlerimizi dağıtacağız. Hedefimiz 5 bin tablet dağıtarak merkezde sıkıntıyı ortadan kaldırmak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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