Ateşkesi bozan Ermenistan'a ait topçu birliği imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani ateşkesi kasıtlı olarak ihlal eden Ermenistan topçu birliğinin imha edildiği belirtildi.
|10 Ekim 2020 17:44
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani ateşkesi kasıtlı olarak ihlal eden Ermenistan topçu birliğinin imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden insani ateşkesi kasıtlı olarak ihlal eden Ermenistan topçu birliğinin imha edildiği belirtildi. Bakanlık topçu birliğinin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
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