Ateşkesi bozan Ermenistan'a ait topçu birliği imha edildi

BİR BAKIŞTA KAPALI MARAŞ Kapalı Maraş: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır yerleşime kapalı olan bölge. Maraş, Gazimağusa şehrine bağlı ancak giriş yasak. Oysa bir dönem meşhur otelleri ve sahiliyle en gözde tatil yöresi; Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri burada kontrolü sağladı. Adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde kalan Maraş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla boşaltılıp iskana kapatıldı... ve tampon bölge statüsünde kaldı. 46 yıl sonra Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi, halkın kullanımına açılıyor. Şimdi bölgenin yeniden hayat bulması ve eski günlerine dönmesi bekleniyor.