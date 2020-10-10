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Ateşkesi bozan Ermenistan'a ait topçu birliği imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani ateşkesi kasıtlı olarak ihlal eden Ermenistan topçu birliğinin imha edildiği belirtildi.
 10 Ekim 2020 17:44
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani ateşkesi kasıtlı olarak ihlal eden Ermenistan topçu birliğinin imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden insani ateşkesi kasıtlı olarak ihlal eden Ermenistan topçu birliğinin imha edildiği belirtildi. Bakanlık topçu birliğinin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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