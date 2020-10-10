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TFF seyirci kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması kararı aldı.
 10 Ekim 2020 17:49
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TFF seyirci kararını açıkladı

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.
Anadolu Ajansı
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