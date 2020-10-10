CNN Türk muhabiri koronavirüse yakalandı
|10 Ekim 2020 18:37
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CNN Türk ekranında Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının haberini sunan Duygu Kaya, aylar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid'le tanışmış olduk. Karantina bitene kadar 'Güne Merhaba' diyemeyeceğim. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın" dedi.
"BAŞ AĞRISI, ÖKSÜRÜK VE İŞTAHSIZLIK"
Geçmiş olsun mesajlarının ardından yeni bir paylaşım yapan Kaya, "Herkese teşekkür ederim. Şuan hatırı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum. Yakalanan herkese şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
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