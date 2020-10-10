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Hatay'daki orman yangınları halen devam ediyor

Hatay'da dün başlayan yangın Belen ve İskenderun ilçelerinde kontrol altına alındı, Arsuz'da devam ediyor
 10 Ekim 2020 18:40
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Hatay'daki orman yangınları halen devam ediyor

Hatay'da dün, Osmaniye'de bugün başlayan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine yayılan orman yangını yer yer etkisini sürdürüyor.

Arsuz'da devam eden yangın, İskenderun ve Belen ilçelerinde kontrol altına alındı, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Hatay'daki yangın bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışması yapılan alanları inceledi.

Öte yandan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki parti heyeti de kentteki yangın bölgesinde inceleme yapıyor.

Suriye tarafında çıkan orman yangını da Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırında etkisini sürdürüyor. Zaman zaman Türkiye tarafına ulaşan yangın, burada bekleyen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıyor.

- Osmaniye'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman, Toprakkale ilçesindeki örtü yangını da sürüyor.

Kadirli'de ormanlık alandaki yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Toprakkale ilçesindeki örtü yangınına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki yangına müdahale çalışmaları kapsamında AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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