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Uzaktan eğitimle birlikte teknik servislerde yoğunluk

KOCAELİ'de, uzaktan eğitimle birlikte ikinci el laptop ve tabletlere talep arttı. Elektronik tamir dükkanları ise tamire getirilen bilgisayarlarla dolup, taştı.
 10 Ekim 2020 18:48
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Uzaktan eğitimle birlikte teknik servislerde yoğunluk

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitime başlamasıyla bilgisayar ve tablet tamir etmek isteyenlerin sayısı arttı. Pandemi sürecinde fabrikaların çalışmaması ve elde bulunan stokların tükenmesi nedeniyle bilgisayar fiyatlarının arttığını belirten teknik servis yetkilileri, insanların yeni bilgisayar ya da tablet almak yerine ellerinde bulunan cihazı tamir ettirmek veya bakımını yaptırmaya yöneldiklerini söyledi.

Önceki yıllara göre tamir için bırakılan tablet ya da bilgisayarların sayısında büyük bir artış olduğunu belirten bilgisayar ve tabletlerin bakım ve tamirini yapan Gökay Tank, "Uzaktan eğitim süreci başladığından beri çok fazla tablet ve bilgisayar tamiri için gelenler oluyor. Önceye oranla işimiz 4- 5 kat arttı. Evlerde oluşan bilgisayar ihtiyacından dolayı ilgi arttı. Eski yeni ayırt etmeksizin bir sürü cihaz getiriyorlar tamir ettirmek için. Vatandaşlar ellerindeki ürünü tamir ettirmek için getiriyor, çünkü tablet ve bilgisayar fiyatları çok yükseldi, durum böyle olunca ellerindeki bilgisayarı ya tamir ettirip ya da bakımını yaptırıp kullanmak istiyorlar. Şu anda dükkanımız tablet ve bilgisayarla doldu. Dükkanımızda 350- 400 civarında tamir edilmeyi bekleyen cihaz var. Hepsini sırayla yapmaya çalışıyoruz. Her gün mutlaka 10- 12 kişi tamir için bilgisayar bırakıyor" dedi.

'FABRİKALARDA ÜRETİM DURUNCA, FİYATLAR ARTTI'

Uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte mağazalarda bulunan stokların tükenmesinin ardından ikinci el ürünlerin fiyatında çok büyük bir artış yaşandığını ifade eden servis yetkilisi Taylan Korkmaz, "Uzaktan eğitim döneminde yani bu pandemi sürecinden sonra özellikle insanlar elinde kalan bozuk bilgisayarları ve tabletleri işler hale getirmek için biz servislere yöneldi. Bu da işlerimizde bir yoğunluk artışına neden oldu. Pandemi sürecinden dolayı elimizde çok fazla ürün olmaması ve stoktaki ürünlerin erimesiyle beraber fiyatlar tavan yaptı. Dolayısıyla insanlar da ikinci el bilgisayarlara ya da eskimiş bozuk bilgisayarlarını tamir etmeye yöneldi. Durum böyle olunca teknik servislerde de iş yoğunluğu arttı. Uzaktan eğitimin ilk başladığı dönemlerde elimizde bulunan dizüstü bilgisayar ve tablet stokları çok hızlı bir şekilde eridi. Pandemi süreciyle beraber üretim de durduğu için stoklar kalmadı. Yalnızca ülkemizde değil yurt dışında da durum aynı. Fabrikalarda üretim durunca elimizde bulunan ürünlerin fiyatı da yükseldi. Geçen sene 3- 4 bin liraya sattığımız ürün şu anda 7- 8 bin lira değerinde" diye konuştu.

'GECE GEÇ SAATLERE KADAR MESAİ YAPIYORUZ'

Gelen tamir siparişlerine yetişmekte zorluk yaşadıklarını ifade eden Cemil Çakır ise şöyle konuştu:

"Şu anda özellikle pandemi sürecinden sonra tamir üzerine aşırı derecede bir talep oluşmaya başladı. Atıl durumda olan bilgisayarları vatandaşlar Çocuğum EBA'ya girsin başka bir şey istemiyoruz diyerek bilgisayarlarını ya da tabletlerini tamire getiriyor. Tabletlerin fiyatı çok yükseldi, internet üzerinden 100 liraya satılan tabletler artık 400- 500 liraya kadar yükseldi. Zaten piyasada şu an sıfır bilgisayar yok denecek kadar az. Böyle olunca da insanlar ellerinde olan bilgisayarları onarıp kullanmak istiyor. Bizler burada gece yarılarına kadar mesai yapmaya başladık işleri yetiştirebilmek için. Önceki yıllara oranla en az 3- 4 kat bir artış var tamir işlerinde."
DHA
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