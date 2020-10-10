1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hobisiydi, geçim kaynağı oldu

MANİSA'da, İsa Deveci'nin (30), 20 yumurta alarak hobi olarak başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliği, geçim kaynağı oldu.
 10 Ekim 2020 18:50
+Aa- Yazdır
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu

MANİSA'da, İsa Deveci'nin (30), 20 yumurta alarak hobi olarak başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliği, geçim kaynağı oldu. Kilo ve boyları ile dikkat çeken 'Light Brahma' cinsi horoz ve tavukta seri üretime geçen Deveci, yetiştirdiği horoz ve tavukları 500 ile 1500 TL arası değişen fiyatlarla satıyor.

Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde İsa Deveci, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine merak sardı. Deveci, ilk olarak Türkiye Brahma Kulübü Genel Başkanı Emrah Bilgi'den 20 yumurta aldı. Bu yumurtalardan komşusundan ödünç olarak istediği kuluçka makinesi ile civciv çıkartan Bilgili, böylelikle hobi olarak kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başladı. Yetiştirdiği bu ilk civcivlerden elde ettiği 'Light Brahma' cinsi tavuk ve horozlarla kümesini genişletip 40'a yakın horoz ve tavuğa sahip olan Deveci, seri üretime geçti. Deveci, yetiştirdiği tavuk ve horozları satarak geçimini sağlamaya başladı.

Seri üretime geçtiği için bu aralar satışa ara verdiğini belirten İsa Deveci, "Manisa'da, Türkiye Brahma Kulübümüz var. Kulüp başkanından 20 yumurta ile kümes hayvancılığına ilk adamı attım. Bu şekilde başlayan serüvenimde şimdi yetiştirdiği horoz ve tavuklara satar duruma geldim. Yurt dışına bile satış yapıyorum. Geçen sene Irak'a bir horoz gönderdim" dedi.

'ARTIK TEK İŞİM BU OLDU'

Tek işinin kümes hayvanı yetiştiriciliği olduğunu kaydeden Deveci, şöyle devam etti:

"Tüm bahçemi kümese çevirdim. Yetiştirdiğim horozların ağırlığı 5 ile 6 kilogram arasında değişiyor, boyları ise 75 santimetreye kadar ulaşanları oluyor. Tavukların ise kilosu 3 ili 4 kilo arası, genelde boyları 40 ile 50 santimetre arasında. Tavukları 500 ile 1000 TL, horozlar ise daha gösterişli ve yarışmalarda kullanıldıkları için 1500 TL kadar değişen fiyatlar satıyorum. Üretimin yanında bu işin Türkiye'de gelişmesi için çalışıyorum" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kilosu 50 lira! Üretinicinin yüzünü güldürdü
10 Ekim 2020 18:54		 Uzaktan eğitimle birlikte teknik servislerde yoğunluk
10 Ekim 2020 18:48
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı
10 Ekim 2020 18:29		 'Tarihi Posta Yolları' temalı pul Avrupa birinciliği getirdi
10 Ekim 2020 17:06
Uzmanı uyardı: Kovid-19 sanıp acil servislere başvurmayın
10 Ekim 2020 16:39		 TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'un acı günü
10 Ekim 2020 16:12
Eşinin vasiyeti üzerine 2 dönüm araziyi devlete bağışladı
10 Ekim 2020 16:05		 Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak
10 Ekim 2020 14:59
Yüzüne asit atan saldırganı affeden Berfin pişman
10 Ekim 2020 14:15		 Tezgahlarda palamut azaldı, fiyatlar 15 liradan 25 liraya yükseldi
10 Ekim 2020 13:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:54 - Kilosu 50 lira! Üretinicinin yüzünü güldürdü18:50 - Hobisiydi, geçim kaynağı oldu18:48 - Uzaktan eğitimle birlikte teknik servislerde yoğunluk18:45 - Bakan Pakdemirli'den 'sabotaj' iddialarına cevap18:40 - Hatay'daki orman yangınları halen devam ediyor18:37 - CNN Türk muhabiri koronavirüse yakalandı
18:29 - Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı18:08 - TSK, teröristlere göz açtırmıyor17:55 - Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı17:49 - TFF seyirci kararını açıkladı17:44 - Ateşkesi bozan Ermenistan'a ait topçu birliği imha edildi17:43 - Görme engelli müezzin yaşam azmiyle örnek oluyor
17:40 - Van'da 5 bin yıl öncesine ait yaşamın izleri bulundu17:39 - Sivas'ta 5 bin öğrenciye internet paketi yüklü tablet desteği17:32 - Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışı yasağı kararı sürüyor17:08 - Halk Ekmek mobil fırını, Ankara sokaklarına çıktı17:06 - 'Tarihi Posta Yolları' temalı pul Avrupa birinciliği getirdi
17:03 - Emniyet, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
7 diplomalı vali, 8'inci mezuniyetine hazırlanıyor
İşte üniversitelerdeki vaka durumu
Anadolu Üniversitesi: GYS soruları, yayım öncesinde paylaşılmadı. Kişi hakkında yasal süreç başlatıldı
Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi. Sınıfta vaka çıkarsa ne yapılacak?
Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
Hakim-savcı adaylık dönemi stajı 2 yıla çıkarıldı
Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
Akılalmaz tuzak: Önce paylaşıyor sonra dava açıyor
Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diş macununun kapağının açık bırakılması 3
sabah evden çıkıldığında köpek sürüsüyle karşılaşmak 2
maganda kurşunu 1
karışık yemeyi sevmeyen insan 3
üstelemek 1
sinir bozucu insan 1
nefes alamamak 4
otobanda ters yönde gidip gaza basan araba 1
seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli 2
rehber öğretmenlerinin neden bu kadar torpilli olması sorunu 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam