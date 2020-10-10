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Kilosu 50 lira! Üretinicinin yüzünü güldürdü

Ordu'da fındık, kivi, çilek ve ceviz üretiminin yanı sıra son yıllarda üretimi yaygınlaşan mavi yemiş, üreticisinin yüzünü güldürüyor.
 10 Ekim 2020 18:54
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Kilosu 50 lira! Üretinicinin yüzünü güldürdü

Ordu'da fındık, kivi, çilek ve ceviz üretiminin yanı sıra son yıllarda üretimi yaygınlaşan mavi yemiş, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Maviyemiş-Likapa Eylem Planı" çerçevesinde Karadeniz'de birçok alanda mavi yemiş bahçeleri kuruldu. Ordu'da da üretimi yaygınlaşan mavi yemişin yıllık üretimi 60 tona kadar çıktı.

Ham ya da farklı kullanım alanlarına göre işlenerek iç piyasaya ve yurt dışına pazarlanan mavi yemiş, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da ana ürün fındığın yanında üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik ürün çeşitlendirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Özellikle mavi yemiş yetiştiriciliğine ilginin giderek artmaya başladığını ifade eden Yılmaz, Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, Ünye ve Ulubey ilçelerinde yeni bahçelerin tesis edildiğini ifade etti.

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen meyvenin Türkiye'de "mavi yemiş" ismiyle tanındığını kaydeden Yılmaz, bazı kaynaklarda bu ürünün farklı isimlerle de bilindiğini aktardı.

- "Getirisiyle üreticilerin memnun ediyor"

Yılmaz, mavi yemişin getirisiyle üreticilerini memnun ettiğini kaydederek, "Bu ürünün özellikle dikimi yapıldıktan beş yıl sonra veriminde ciddi oranda bir artış söz konusu. Bugün dekara bin kilogramın üzerinde bir verim alınması söz konusu. Gelinen noktada ise mavi yemişin yaş olarak kilogram fiyatı 40-50 liradan satışa sunulabilmektedir. Şu anda bir üretici ortalama 1 ton üründen 40-50 bin lira civarında kazanabiliyor." dedi.

"Mavi yemiş yetiştiriciliğini il genelinde çok daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz ve böylece üretici gelirlerini de artırmayı istiyoruz" diyen Yılmaz, bununla ilgili yürütülen projeleri kısa sürede hayata geçireceklerini belirtti.

- "Mavi yemiş pazar problemi olmayan bir ürün"

Yılmaz, bu ürünün pazar probleminin asla olmadığına dikkati çekerek, "Perşembe ilçesinde kurduğumuz kurutma tesisi sayesinde de bu ürünü kurutarak bu şekilde pazarlamayı hedefliyoruz. Böylece ürünü pazara daha yüksek fiyattan sunma imkanını bulacağız. Biz il genelinde mavi yemiş üretimini sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, üretimi oldukça karlı olan bu ürünün yetiştiriciliğini yapmak isteyen üreticilerin tarım ilçe müdürlüklerine başvuru yaparak ön bilgi alabileceklerini söyledi.

Gölköy ilçesinde yaklaşık 40 dekar alanda üretim yapan Volkan Demir ise yaklaşık 10 yıl önce başladığı mavi yemiş üretiminden kazancının yüksek olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı
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