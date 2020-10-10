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Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" dedi.
 10 Ekim 2020 19:47
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Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Hatay son yılların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele etti.

Belen ilçesinde çıkan alevler Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçradı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yanan alanlardan yeniden tekrar alevler yükseldi.

Yangının arasında kalanlar panikle evlerini terk etti. Yangınlarla ilgili sabotaj iddiaları da güçleniyor.

3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" dedi.

'Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u" diyen Pakdemirli, "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor" ifadesini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bunlarla ilgili gerekli işlem de yapılacak. Biraz evvel İçişleri Bakanımız ile görüştüm, gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler'den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade etti.

Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliğine hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız . Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı.

Tabii ki burada etkilenen fabrikalarımız var, iş yerlerimiz var, evler var, tarlalar ve araçlar var. Belirli yerlerde hayvanların etkilenmesi söz konusu. Bunlarla ilgili de özellikle hem tarımsal araziler hem de hayvanlarla ilgili konuda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını Valilikle koordine ediyor olacak."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum" dedi.

"Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu." diyen Pakdemirli, "Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Hem İstanbul'da gün içerisinde çıkan yangın hem de Bergama'da gün içinde çıkan yangınlarımız özelikli yangınlar, bunlar kontrol altına alındı" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına ilişkin de Bakan Pakdemirli, "Andırın'da dünkü yangınımızdan daha farklı bir yangınımız daha var. Maalesef bu sabah 09.00 gibi çıkıp 9.15'te ilk müdahalenin yapıldığı, 3 helikopter gün boyunca 18 arazöz, 3 iş makinesi ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor, kontrol altında değil" ifadesini kullandı.

"SABOTAJ İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Canlı yayında NTV'ye bağlanarak söndürme çalışmarını aktaran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "organize ve sabotaj ihtimali çok yüksek. Dün gece ikide soğutma çalışmalarını bitirdiğimiz üç yerde aynı anda tekrar yangın çıkması bunun planlı bir olay gibi olduğunu gösteriyor. Çok farklı noktalarda belki de eş zamanlı çıkan bu yangınlar için sadece rüzgarla yayıldı demek yetersiz" dedi.

Yangının şu an için başka ilçelere yayılması gibi bir durum olmadığını belirten Savaş "şu an da sadece üç ilçede yangın var. Üç ilçenin farklı farklı noktalarında yangın olduğu için ekiplerimizi tek bir bölgeye yönlendiremiyoruz. Yangın bölgelerinden tahliye edilen vatandaşlardan gidecek yerleri olmayanları misafirhanelerimze yönlendirdik" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI HAVADAN İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine yayılan orman yangınını havadan inceledi.

Hatay Havalimanı'ndan helikoptere binen Pakdemirli, yanan bölgelerle söndürme ve soğutma çalışması yapılan alanları inceledi.

Pakdemirli, daha sonra helikopterin iniş yaptığı Arsuz'daki Karahüseyinli İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen yetkililerden bilgi aldı.
DHA
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