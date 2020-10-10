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Bakan Koca: Seyrantepe'deki hastane büyük oranda hazır

 10 Ekim 2020 19:49
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Bakan Koca: Seyrantepe'deki hastane büyük oranda hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Seyrantepe'deki yeni hastane binasının büyük oranda hazır olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un yakında yeni bir hastaneye kavuşacağını anımsatarak, "Seyrantepe'deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172 bin 825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki incelemelerinin ikinci durağının Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olduğunu belirten Koca, sağlık çalışanlarından salgına yönelik çalışmalar ve genel sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldığını ve hastaları ziyaret ettiğini aktardı.

Bakan Koca, paylaşımında "Ameliyatı yapılıp tedavisi devam eden Sabri amcayla da kısa bir sohbetimiz oldu." ifadesine yer verdi.

İstanbul'da yapılan değerlendirme ve salgınla mücadele toplantısı hakkında da paylaşım yapan Koca, şunları kaydetti:

"İki bakan yardımcımız, İl Sağlık Müdürümüz ve saha koordinatörlerimizin katılımıyla salgının seyrini, alınması gereken ek tedbirleri, hastanelerimizin durumunu ve filyasyon çalışmalarını ele aldık. Tedbirlerde ısrarcıyız."

Anadolu Ajansı
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