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İşçi kıyımına yargı freni

Hak- İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyelerdeki sendika baskısını ve işten çıkarılanlar personelin yargı zaferini anlattı.
 10 Ekim 2020 19:54
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İşçi kıyımına yargı freni

Fazlı Şahan

Yerel seçimler sonrasında CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve sendika değiştirme baskılarına değinen Arslan, şöyle konuştu: "Yerel seçimler sonrasında işten çıkarılan üyelerimizin açtığı davalar sonuçlanmaya başladı. Davaların çoğundan işe iade kararları veriliyor. Bolu'dan CHP Genel Merkezi önüne gerçekleştirdiğimiz yürüyüş etkili oldu. Bolu Belediyesinden çıkarılan arkadaşlarımız işe başladı.

BASKI DEVAM EDİYOR

İstanbul BüyükŞehir Belediyesi önündeki eylemler sonucu belediye yönetimi ile anlaşma sağlandı. Arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu göreve başladı. Fakat bunlara rağmen baskı ile sendikamızdan istifa ettirilen 30 bin üye geri dönmedi. Burada sendika konusunda baskının devam ettiği görülüyor."
Yeni Şafak
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