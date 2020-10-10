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Hakkari'de 1 milyon 250 TL değerinde silah ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrol noktasında piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan kaçak silah ele geçirdi.
 10 Ekim 2020 20:02
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Hakkari'de 1 milyon 250 TL değerinde silah ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrol noktasında piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan kaçak silah ele geçirdi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında 9 Ekim 2020 günü Şemdinli ilçesi Boğazköy yol kontrol noktasında 1 şahsın kullanmış olduğu araçta yapılan aramada fatura ve sevk irsaliyesi bulunmayan ve toplamda piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan 480 adet av tüfeği, 6 bin adet kurusıkı tabanca şarjörü, 150 adet kurusıkı tabanca namlu ve mekanizması ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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