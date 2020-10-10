İlkokul 4. sınıflarda uygulanacak yüz yüze ders çizelgesi değişti
|10 Ekim 2020 22:12
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu imzasıyla, 10 Ekim 2020 tarihinde tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda haftalık ders çizelgesinin değiştirildiği belirtildi.
Daha önce ilkokul 4. sınıflarda Matematik için ilk gün 1 saat, ikinci gün 2 saat olarak belirlenen uygulama 1 saat+1 saat olarak değiştirildi.
10 Eylül 2020 tarihli yeni yazıda, ikinci gün yüz yüze eğitimde, 1 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi verileceği belirtildi.
Yabancı dil dersi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öncelikle okulun kadrolu alan öğretmenlerince, kadrolu alan öğretmenin bulunmaması halinde sınıf öğretmenince okutulması esas olacaktır.8 Ekim 2020 tarihli yazıyla düzenlenen yüz yüze eğitim belirlemesi
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Lösemi tedavisi gören Ada'nın Bakan Selçuk ile tanışma hayali gerçek oldu
10 Ekim 2020 14:44
|Özel eğitim okul ve sınıflarında da yüz yüze eğitim başlıyor
09 Ekim 2020 15:42
|'Eğitim setlerimiz öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak'
09 Ekim 2020 14:59
|MEB; 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları hatırlattı
09 Ekim 2020 12:27
|Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
09 Ekim 2020 10:50
|MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
08 Ekim 2020 19:53
|Okul öncesinde, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak
08 Ekim 2020 18:51
|Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim öncesi 'tedbir' çağrısı
08 Ekim 2020 18:45
|Bakan Selçuk paylaştı: Bir haftada eğitimde neler yaşandı?
07 Ekim 2020 18:36
|500 bin tabletin dağıtılacağı tarih netleşti
07 Ekim 2020 16:33