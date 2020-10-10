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İlkokul 4. sınıflarda uygulanacak yüz yüze ders çizelgesi değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ilkokul 4. sınıflarda uygulanacak haftalık ders çizelgesini değiştirdiğini duyurdu.
 10 Ekim 2020 22:12
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İlkokul 4. sınıflarda uygulanacak yüz yüze ders çizelgesi değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu imzasıyla, 10 Ekim 2020 tarihinde tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda haftalık ders çizelgesinin değiştirildiği belirtildi.

Daha önce ilkokul 4. sınıflarda Matematik için ilk gün 1 saat, ikinci gün 2 saat olarak belirlenen uygulama 1 saat+1 saat olarak değiştirildi.

10 Eylül 2020 tarihli yeni yazıda, ikinci gün yüz yüze eğitimde, 1 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi verileceği belirtildi.

Yabancı dil dersi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öncelikle okulun kadrolu alan öğretmenlerince, kadrolu alan öğretmenin bulunmaması halinde sınıf öğretmenince okutulması esas olacaktır.

8 Ekim 2020 tarihli yazıyla düzenlenen yüz yüze eğitim belirlemesi
Memurlar.Net - Özel

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