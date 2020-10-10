Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı
|10 Ekim 2020 22:18
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı 84, 85 ve 86 nolu kararlarla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 18 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
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