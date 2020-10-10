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Babacan, Diyarbakır'da kayyum atamalarını kınadı

Diyarbakır'a gelen DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, görevden alınan HDP'li belediye başkanı ve meclis üyelerine destek açıklamasında bulundu.
 10 Ekim 2020 22:24
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Babacan, Diyarbakır'da kayyum atamalarını kınadı

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin il kongresini yapmak için Diyarbakır'a gelen Ali Babacan STK temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına (DTSO) ziyarette bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, oda üyeleri, iş insanları ve partililerle görüştü.

Ziyarete parti programlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, demokrasi ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğuna değinerek, görevden alınan HDP'li belediye başkanları ve göz altıları eleştirdi.

"İNSANLAR BAŞKA ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAYA BAŞLAR"

Seçimlerin anlamını yitirdiği bir sürece girdiklerini belirten Babacan, "Seçilmiş insanların idari kararlarla bir sabah evinden alınıp götürüldüğünü görüyoruz. Bu ister belediye başkanları olsun, isterse meclisler, belediye meclisleri üyeleri olsun. İsterse Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) seçilmiş milletvekilleri olsun. Seçilmiş bir insan demek arkasında bazen 5 bin, bazen 500 bin, bazen 5 milyon insanın iradesi demek. Ve biz çok açık söylüyoruz. Seçilmiş bir insanın görevden alınması sadece ve sadece bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından yapılabilmektedir. Aksi halde siz seçimleri anlamsızlaştırırsanız, sandığı anlamsızlaştırırsınız o ülkede artık gerçek anlamda bir demokrasi var diyemeyiz. Ve insanlar başka çözüm yolları aramaya başlar." dedi.

Memurlar.Net
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