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MEB'den pansiyonda barınma hizmetlerine dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarda barınmaya dair resmi yazıları il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
 10 Ekim 2020 22:36
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MEB'den pansiyonda barınma hizmetlerine dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığındaki 4 genel müdürlük pansiyonlarda barınmaya dair yazılarını il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Memurlar.Net
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