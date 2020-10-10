MEB'den pansiyonda barınma hizmetlerine dair yazı
Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarda barınmaya dair resmi yazıları il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
|10 Ekim 2020 22:36
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