1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Eğitim-Sen'den 'norm fazlası öğretmen' açıklaması

Geylan, açıklamasında Sayıştay'ın 2019 MEB Denetim Raporu'nda bir yandan öğretmen ihtiyacının 138 bin 393 olarak belirtildiğini, diğer yandan norm kadro fazlası öğretmen sayısının 45 bin 141 olarak tespit edildiğini bildirerek, "Hatta bazı haber siteleri bu tespiti, 50 bin norm fazlası öğretmen var ve adeta çalışmadan para alıyorlar şeklinde yansıttı. Bu da öğretmen düşmanı birilerine meze oldu tabi. Raporda öğretmen ihtiyacının en çok olduğu illerin başında verilen İstanbul, aynı zamanda öğretmen fazlasının en fazla olduğu illerin de başında geliyor.
 10 Ekim 2020 23:22
+Aa- Yazdır
Türk Eğitim-Sen'den 'norm fazlası öğretmen' açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Sayıştay'ın 2019 MEB Denetim Raporu'nda bir yandan öğretmen ihtiyacının 138 bin 393 olarak belirtildiğini, diğer yandan norm kadro fazlası öğretmen sayısının 45 bin 141 olarak tespit edildiğini belirtti.

Geylan, açıklamasında Sayıştay'ın 2019 MEB Denetim Raporu'nda bir yandan öğretmen ihtiyacının 138 bin 393 olarak belirtildiğini, diğer yandan norm kadro fazlası öğretmen sayısının 45 bin 141 olarak tespit edildiğini bildirerek, "Hatta bazı haber siteleri bu tespiti, 50 bin norm fazlası öğretmen var ve adeta çalışmadan para alıyorlar şeklinde yansıttı. Bu da öğretmen düşmanı birilerine meze oldu tabi. Raporda öğretmen ihtiyacının en çok olduğu illerin başında verilen İstanbul, aynı zamanda öğretmen fazlasının en fazla olduğu illerin de başında geliyor. Aynı İstanbul'da geride bıraktığımız öğretim yılında 21 bin ücretli öğretmen çalıştırıldı. Garip değil mi? Hem öğretmen ihtiyacının en çok yaşandığı il olacaksın, hem 21 bin ücretli öğretmen çalışacak ve hem de norm fazlası öğretmen barındıracaksın. O halde sorun nerede? Sorun, tabii ki planlamada" ifadelerini kullandı.

Planlama hatasının eğitim fakültelerinin açılması ve o fakültelerin kontenjanlarının belirlenme süreçlerinden başladığını vurgulayan Geylan, "Bu süreç, yerel/siyasi kaygı ve beklentilerin ötesinde, eğitim hayatımızın ihtiyaç ve ülke gerçeklerine göre belirlenmelidir. 81 Bin ücretli öğretmenin görev yaptığı bir ülkede hiç kimse öğretmen fazlalığından bahsedemez. Belli illerimizde ve illerimizin belli mahallerinde yığılma ve bir kısım illerimizde ve elverişsiz koşulların hakim olduğu yerlerde ise öğretmen açığı yaşanıyorsa bunları gidermeye yönelik tedbir ve planlamalar yapılmalıdır. Örneğin; Türk Eğitim Sen olarak, yıllardır Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmesini sürekli gündeme getiriyoruz. Elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelerdeki öğretmenlerimize diğer bölgelerdeki meslektaşlarıyla aynı özlük ve mali haklarla muamele ederseniz tabii ki öğretmen istikrarını sağlayamazsınız. Bu itibarla elverişsiz koşulların hakim olduğu yerlerde görev yapan öğretmenlerimize, bölgenin mahrumiyet derecesine göre 1 brüt asgari ücretle 2 brüt asgari ücret arasında değişen oranlarda Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sendika olarak MEB'e her yıl başvuru yaparak, il içi nakillerde sıra tayini uygulamasının getirilmesini istediklerini belirten Geylan, bakanlığın bu talebe ısrarla kulaklarını tıkadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yapıldığında hem tayinlerde hakkaniyet sağlanacak hem de öğretmenlerimiz gelecek planlamalarını sağlıklı yapabilecektir. Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesi ve tüm ek ödemelerin emekli kesintisine dahil edilmesiyle çalışan maaşı ile emekli maaşı arasındaki makas daraltılmış ve dolayısıyla emeklilik teşvik edilmiş olacaktır. Bu da özellikle merkezi yerlerdeki atamaya müsait norm açığını oluşturacak ve dolayısıyla norm fazlası sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. MEB'e ilave bütçe tahsis edilerek hızlı şekilde derslik üretilmesi sağlanmalıdır. Özellikle belli şehirlerimizin belli semt ve ilçelerinde çok kalabalık sınıf mevcutları söz konusudur. Derslik sayısının artırılması hem sınıf mevcutlarını azaltacak hem de öğretmen dağılımı ve norm fazlası sorununun çözümüne olumlu katkı sağlayacaktır. Başta ifade ettiğimiz gibi Sayıştay'ın raporunda belirtilen 45 bin norm fazlası öğretmen vurgusu, öğretmen fazlalığını değil, öğretmen atama ve nakillerindeki planlama eksikliğe işaret etmektedir. Çözüm için atılacak adımlar da çok karmaşık değildir. Yeter ki, irade net ortaya konulsun, paydaşların makul önerilerine kulak verilsin ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmış olan mevzuat hükümleri tavizsiz uygulansın. Bunun da mesulü tabii ki Bakanlık iradesidir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşçi kıyımına yargı freni
10 Ekim 2020 19:54		 Ankara 2 Nolu baro kurucularından Cumhuriyet Gazetesine tepki
09 Ekim 2020 16:38
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, Şentop ve bakanlara mektup
09 Ekim 2020 13:23		 'Kayıtdışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli'
09 Ekim 2020 10:04
Eylül'de 69 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
07 Ekim 2020 11:50		 Süt ürünlerinde pes dedirten hileler!
07 Ekim 2020 09:06
Meslek odalarından icra yoluyla aidat takibi
06 Ekim 2020 07:50		 Odasında mastürbasyon yapan başkan görevden alındı
05 Ekim 2020 23:07
İstanbul Barosu'ndan o karar için iptal başvurusu
04 Ekim 2020 15:34		 Baro seçimleri ve TBB genel kurulu ertelenecek
02 Ekim 2020 11:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:52 - 11 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı23:42 - Hastane odasında kep atıp üniversiteyi kazandı23:38 - ABD'den Türkiye dahil 18 ülkeye ek vergi kararı23:28 - 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor!23:22 - Türk Eğitim-Sen'den 'norm fazlası öğretmen' açıklaması
23:17 - İtfaiye gecikince yangına polis memuru müdahale etti23:13 - CHP'li eski belediye başkanı tacizden gözaltına alındı23:01 - Karedeniz kıyısındaki tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor22:59 - Herkes işçi çıkartırken onlar istihdam sağladı22:54 - Covid-19 tedavisinde monoklonal antikor umudu22:40 - Hastaneden kaçarken balkondan düşen hasta ağır yaralandı
22:36 - MEB'den pansiyonda barınma hizmetlerine dair yazı22:31 - CHP'li belediyeden Milli şehidin anıtınıa saygısızlık!22:24 - Babacan, Diyarbakır'da kayyum atamalarını kınadı22:18 - Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı22:16 - The Times: İngiltere topladı, Türkiye el koydu!
22:13 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
7 diplomalı vali, 8'inci mezuniyetine hazırlanıyor
Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi. Sınıfta vaka çıkarsa ne yapılacak?
İşte üniversitelerdeki vaka durumu
Anadolu Üniversitesi: GYS soruları, yayım öncesinde paylaşılmadı. Kişi hakkında yasal süreç başlatıldı
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor
Hakim-savcı adaylık dönemi stajı 2 yıla çıkarıldı
Emniyet, 20 yıl sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altının 160 tl olması 5
cam filmi ve renkli camın yasaklanması 1
hes 2
tüik'in alışveriş yaptığı market 3
Yunanistan 1
sadettin teksoy 1
ali babacan 1
Pilates 3
pazartesi diyete başlamak 3
at gözlüğü 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam