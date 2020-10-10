ABD'den Türkiye dahil 18 ülkeye ek vergi kararı
|10 Ekim 2020 23:38
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ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Tayvan ve Türkiye'den ithal edilen alüminyum levha ithalatına yönelik anti-damping soruşturmalarının ön belirlemelerinin açıklandığı kaydedildi.
Bu kapsamda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bakanlığın alüminyum levha soruşturmalarının son 20 yıldaki ABD'nin en geniş ticari uygulamalarını oluşturduğunu belirtti.
Ross, "Tarafların, 18 ülkeden alüminyum levha ithalatının ABD pazarına dampingli girdiği ve bazı durumlarda haksız bir şekilde sübvanse edildiğine ilişkin ön tespitlere dair yorumlarını almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ross, bugün katıldığı bir televizyon programında, 18 ülkeden ithal edilen ve vergi uygulanması planlanan alüminyum levha ürünlerinin değerinin 1,96 milyar dolar olduğunu kaydetti.
Bakanlığın ülkelerin söz konusu ürünlere yönelik fiyat kırmaya dair ön tespitlerini yaptığını aktaran Ross, vergi kararının Almanya, Bahreyn ve Umman'a yönelik hemen uygulanmaya başlayacağı ifade etti.
Ross, Bakanlığın konuya ilişkin nihai kararını Şubat 2021'de vermesinin beklendiğini bildirdi.
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