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11 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

11 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
 10 Ekim 2020 23:52
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11 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.

(Gaziantep/10.00/13.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Kayacık Tesisleri'ni ziyaret edecek, Fırat Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve bisiklet yolu incelemesinde bulunacak.

(Konya/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Park Formula 1 Pisti'nde incelemede bulunacak, Büyük Çamlıca tepesindeki eski antenlerin söküm çalışmalarını takip edecek.

(İstanbul/11.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

- Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Moskova/21.45)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynanacak.

3- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Samsun Canik Belediye-İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/14.00/Samsun/14.00/Kayseri/15.00/Mersin/15.15/İstanbul/17.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor ve Altekma-Spor Toto maçları yapılacak

(Artvin/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/19.00/İzmir/15.00)

7- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler final maçıyla sona erecek.

(Paris/16.00)

8- Formula 1 Almanya Grand Prix'si yapılacak.

(Nürburg/15.10)

***

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