Ormanları PKK yakıyor

Güvenlik güçlerinin etkili operasyonları nedeniyle dağlardaki hareket alanını kaybeden terör örgütü PKK, yine orman yangınları çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz yıl sadece 11 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında 14 yangın çıkartan hain örgüt Hatay'da günlerdir devam eden yangını da üstlendi. Eli kanlı örgütün uzantılarından olan Ateşin Çocukları İnsiyatifi Hatay'daki yangınları üstlendiğine dair açıklamada bulundu. Canlı bomba eylemlerinin yanı sıra çok sayıda kanlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK'nın ormanlara da saldırarak doğayı ve hayavanları da katletmeye devam ediyor.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Hatay Valiliği orman yangını ile ilgili yaptığı son açıklamasında, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir' ifadelerini kullandı.

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Hatay'ın Belen ilçesinde cuma günü çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de ulaşan yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Cuma günü kısmen kontrol altına alınan yangın, dün artan rüzgarın etkisiyle yeniden yerleşim yerlerine ulaştı. Güvenlik güçleri, yangın tehlikesi altındaki bölgelerdeki vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılan ve akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yangının şu an için Belen ve İskenderun ilçeleri arasında Karahüseyinli ve Nergizlik mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.