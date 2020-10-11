Yerli aşı insanda denenecek

Kovid-19 aşısında önemli mesafe kateden Türkiye, kuduz, su çiçeği, Kırım Kongo ve verem aşılarında da insan üzerinde deneme yapılan birinci faza geçti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, yerli aşılarla ilgili gelinen noktayı anlattı. Kırım Kongo aşısı için üç yıl önce Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin çalışmaya başladığını belirten Haköksüz, bu aşının insan üzerinde deneme aşamasına geldiğini söyledi.

Prof. Hasöksüz şunları söyledi: "İnsanlar için üretim yapacak firmalardan bir tanesi Koçak. Su çiçeği, kuduz, tüberküloz ve kovid olmak üzere dört aşıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarına başladılar. Kırım Kongo, kuduz ve verem aşısı Koçak'ın aşısı olarak insan denemeleri safhasına geldi. Aynı zamanda Kovid-19 aşıları da aynı aşamada bulunmaktadır. Şu an insan aşamasına geçti denilen konu birinci faz. Yani ortalama 20 gönüllü insanda denenecek. Bu insanlarda herhangi bir hastalık görülmemesi durumunda ikinci aşamaya geçilecek. Biz yerli aşıların birinci fazına daha yeni başlayacağız. İkinci fazda 1000 tane insanın içinde 400 tanesinde mide bulantısı, öbüründe tansiyon çıkması durumunda üçüncü faza geçilmez. Bir şeyin üretilmesi demek üç fazında insanlarda hiçbir zararsızlık olmayacak. Hastalığa karşı koruduğunu ispat edecek. Yeterli antikoru olacak."

Fazlı Şahan