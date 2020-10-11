1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenli bölgede yüzler gülüyor

Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli hale getirdiği bölgede başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçları karşılandı.
 11 Ekim 2020 07:30
+Aa- Yazdır
Güvenli bölgede yüzler gülüyor

TSK tarafından, bir yıl önce (09 Ekim 2019) Fırat'ın doğusundaki başta DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın üstünden bir sene kadar zaman geçti. Çok kısa bir sürede başarıylae sonuçlanan harekat ile bugüne kadar toplam 605 meskün mahallin tamamı teröristlerden arındırıldı. 4 bin 219 kilometrekare alanda kontrol sağlandı. Bin 110 mayın ve 2 bin 199 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

ELEKTRİĞE KAVUŞTULAR

Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli bölge haline getirdiği bölgede başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçları karşılandı. Bu sırada Resülayn kırsalında bulunan ve Haseke ile Tel Tamir bölgesini besleyen Allouk Su Tesisi, onarılarak faaliyete geçirildi. Edinilen bilgiye göre şu anda Barış Pınarı Harekat bölgesindeki meskün mahallerin yüzde 68'ine elektrik veriliyor.

86 CAMİ HİZMETE AÇILDI

Ayrıca bölgede 25 adet GSM baz istasyonu kuruldu. Bugüne kadar Barış Pınarı Harekat alanında 400 okul, 86 cami ve yedi kilise hizmete açılırken hizmete giren devlet hastaneleri ve mobil sağlık birimleri vasıtası ile 250 binden fazla insanın muayene edildiği bildirildi. Bölgedeki problemleri çözmek amacıyla 22 Ekim 2019'da Rusya ile yapılan Soçi Mutabakatı dahilinde ise bugüne kadar toplam 85 Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiği aktarıldı.

Selçuk Böke

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
11 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Ekim 2020 23:52		 Babacan, Diyarbakır'da kayyum atamalarını kınadı
10 Ekim 2020 22:24
The Times: İngiltere topladı, Türkiye el koydu!
10 Ekim 2020 22:16		 Bakan Soylu'dan 'tarikatlar devlete sızıyor' iddiasına yanıt
10 Ekim 2020 21:23
Akşener: Türkiye, mutlaka ateşkes masasında olmalı
10 Ekim 2020 20:30		 Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor
10 Ekim 2020 19:20
Bakan Pakdemirli'den 'sabotaj' iddialarına cevap
10 Ekim 2020 18:45		 Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu
10 Ekim 2020 16:09
Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi
10 Ekim 2020 13:08		 MSB: Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
10 Ekim 2020 12:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:11 - İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi08:10 - Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor07:45 - Kamu-üniversite işbirliği önündeki engeller nasıl kaldırılabilir?07:35 - Esnafın kaybı her ay 6 milyar TL07:30 - Güvenli bölgede yüzler gülüyor07:15 - Yerli aşı insanda denenecek
06:40 - Kavala, o telefonu yok etti06:30 - Sıcak havalar 3-6 derece mevsim normalleri üzerinde- Haritalı06:10 - Ormanları PKK yakıyor00:05 - Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan bürokrat nerede dava açabilir?00:00 - Yüksek lisans Doktora öğrencileri ve Akademiik personelin uzaktan eğitim platformu23:52 - 11 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
23:48 - Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı23:42 - Hastane odasında kep atıp üniversiteyi kazandı23:38 - ABD'den Türkiye dahil 18 ülkeye ek vergi kararı23:28 - 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor!23:22 - Türk Eğitim-Sen'den 'norm fazlası öğretmen' açıklaması
23:17 - İtfaiye gecikince yangına polis memuru müdahale etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan bürokrat nerede dava açabilir?
Yüksek lisans Doktora öğrencileri ve Akademiik personelin uzaktan eğitim platformu
Kavala, o telefonu yok etti
Ormanları PKK yakıyor
Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor
Esnafın kaybı her ay 6 milyar TL
Yerli aşı insanda denenecek
Sıcak havalar 3-6 derece mevsim normalleri üzerinde- Haritalı
Kamu-üniversite işbirliği önündeki engeller nasıl kaldırılabilir?
İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Face ID 1
windows 10 1
mansur yavaş 1
ziraat türkiye kupası 1
Karika 1
sokak lambaları 1
kuyruk sokumu ağrısı 2
Yunanistan 1
gözüm görmesin 1
osman pamukoğlu 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam