Güvenli bölgede yüzler gülüyor
|11 Ekim 2020 07:30
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TSK tarafından, bir yıl önce (09 Ekim 2019) Fırat'ın doğusundaki başta DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın üstünden bir sene kadar zaman geçti. Çok kısa bir sürede başarıylae sonuçlanan harekat ile bugüne kadar toplam 605 meskün mahallin tamamı teröristlerden arındırıldı. 4 bin 219 kilometrekare alanda kontrol sağlandı. Bin 110 mayın ve 2 bin 199 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
ELEKTRİĞE KAVUŞTULAR
Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli bölge haline getirdiği bölgede başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçları karşılandı. Bu sırada Resülayn kırsalında bulunan ve Haseke ile Tel Tamir bölgesini besleyen Allouk Su Tesisi, onarılarak faaliyete geçirildi. Edinilen bilgiye göre şu anda Barış Pınarı Harekat bölgesindeki meskün mahallerin yüzde 68'ine elektrik veriliyor.
86 CAMİ HİZMETE AÇILDI
Ayrıca bölgede 25 adet GSM baz istasyonu kuruldu. Bugüne kadar Barış Pınarı Harekat alanında 400 okul, 86 cami ve yedi kilise hizmete açılırken hizmete giren devlet hastaneleri ve mobil sağlık birimleri vasıtası ile 250 binden fazla insanın muayene edildiği bildirildi. Bölgedeki problemleri çözmek amacıyla 22 Ekim 2019'da Rusya ile yapılan Soçi Mutabakatı dahilinde ise bugüne kadar toplam 85 Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiği aktarıldı.
Selçuk Böke
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