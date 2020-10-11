Dolu yağdı, brandaya talep patladı

Doluya karşı en etkili önlem haline gelen brandaya talep artınca e-Ticaret siteleri de branda ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Son bir haftada beş binin üzerinde branda siparişi aldıklarını açıklayan ePttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi: Meteorolojinin uyarılarının ardından biz de e-Ticaret platformumuzda brandaya olan ilginin birden arttığını fark ettik. Son bir haftada sipariş adedi beş bini geçerken biz de branda ile ilgili ürünlerimizi çeşitlendirmeye başladık. Benzer bir talebin Ankara'dan da yoğunlaştığını görüyoruz. Başkentte de ani sağanak yağışlarla birlikte dolu yağışının görülmeye başlaması tüketicileri brandalı önlemlere yönlendirdi. Bu ürünlerin aciliyeti dolayısıyla da teslimi konusunda özel bir çalışma yürütüyoruz. Sipariş alındığı anda PTT Kargo aracılığıyla hızlı bir şekilde sipariş edilen brandaları tüketicilere ulaştırıyoruz.

Öte yandan baloncuklu naylon satışları da adeta patladı. Ev eşyalarının kırılmasını engellemek amacıyla kullanılan naylonlar bu defa araçları korumak için tercih edildi.

Osman Çobanoğlu