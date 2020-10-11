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SPK, sosyal medyadan yapılan manipülatif işlemlere el koydu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da bir hissede manipülatif hareketler yapıldığı iddiası üzerine bazı işlemlere el koydu
 11 Ekim 2020 08:55
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SPK, sosyal medyadan yapılan manipülatif işlemlere el koydu


Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM'ye başvuran K.O. adlı vatandaş manipülasyon nedeniyle zarara uğradığını bildirdi. TBMM konuyu SPK'ya iletti. SPK ise kısa süre önce Meclis'e gönderdiği yazıda, İstanbul'da işlem gören bir şirket hakkında, bir genel müdür yardımcısının da içinde olduğu manipülasyon skandalında, sosyal medya hesabı üzerinden şirket pay piyasası hakkında fiyat bilgisi verildiği, söz konusu durumdan çok fazla yatırımcının mağdur olduğu, iddialarının incelemeye alındığı ve şüpheli işlemlerin tespit edildiğini bildirdi. SPK, şirket işlemlerinin altı ay süreyle askıya alındığını, incelemelerin sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını kaydetti.

Makul şüphe

SPK'nın yazısında, K.O. adlı vatandaşın başvurusu üzerine, Borsa İstanbul'da işlem gören RTA Laboratuvarları şirketindeki hisse hareketleriyle ilgili inceleme yapıldığı belirtildi. Yazıda, 11 Mart 2020-3 Haziran 2020 döneminde söz konusu hisseyle ilgili işlemlerde "Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe" bulunduğu vurgulanarak, "M. G., İCG Fnansal Danışmanlık ve Güler Yatırım Holding hakkında 5 Haziran 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Yazıda ayrıca, 5 Haziran 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile Al Capital Menkul Değerler'in RTA Laboratuvarları hisselerine ilişkin Borsa İstanbul'da müşteri işlemi yapmasının yasaklandığı da belirtildi.
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