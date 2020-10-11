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İngiliz e-bankayı 'Türkler' yazıyor!

Yazılım sektörü Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor.
 11 Ekim 2020 09:05
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İngiliz e-bankayı 'Türkler' yazıyor!

Her yıl çift haneli büyüyen sektörün büyüklüğünün 5 milyar dolar civarına ulaştığı tahmin ediliyor. Bu sektörde faaliyet gösteren Tmob, iç pazarda önde gelen şirketlerin çözüm ortağı olmayı sürdürürken dünya pazarlarında da adını duyurmaya başladı. İngiltere'de üç yıl önce kurulan VIVE, e-banka olmaya karar verdiğinde Tmob'un kapısını çaldı. Tmob CEO'su Rudi Dökmecioğlu bu süreci şöyle anlattı:

"VIVE, 2017 yılında kuruldu ve 2020 başında e-banka olarak faaliyete geçti. Hedeflediği müşteriler genelde kredi notu nispeten düşük olan kişi ve kurumlar. Hızlı ve güvenilir altyapı kurma arayışındaki VIVE, deneyimlerimiz ve kendimize ait olan alt yapımıza güvenerek bizimle çalışmaya karar verdi. Pandemi ile birlikte çok daha fazla talep gören e-bankacılık konusunda oldukça deneyimli bir ekibiz. Hazırladığımız dijital platformda VIVE'a özel açık bankacılık temelli para yönetimi, kişisel kredi özelliği, finansman yönetim ekranı hazırladık. Ayrıca bütünsel bir müşteri deneyimi için hem mobil hem de web ara yüzleri hazırladık."

Dijital bankacılığın 5 yıl içerisinde küresel olarak yılda yüzde 18'in üzerinde büyüyerek 2023'te 14 milyar dolarlık hacme yaklaşacağına ilişkin öngörüleri paylaşan Rudi Dökmecioğlu, "Bu rakamlardan da yola çıkılarak e-bankacılığın gelecekte önemli bir yere sahip olduğu aşikar, çünkü burada maliyetler yüzde 70 düşerken hizmet hızı yüze 54 artıyor" dedi.

Hızlı büyüyor

Tmob'u 2009 yılında kurduklarını belirten Dökmecioğlu şöyle devam etti:

"Yola çıkarken amacımız şirketlerin mobilleşme ve dijitalleşme ihtiyaçlarına çözümler sunmaktı. Tmob, 'Thinks mobility' anlamına geliyor. Şirketlere 'Yeni bir dünyada mobil ve dijital olmayı düşün!' diyoruz. Kurumlara dijitalleşirken iş yapış şekillerini dönüştüren yenilikçi ve benzersiz çözümler sunuyoruz. Bugün, İstanbul'da ve ABD'de Kaliforniya, Palo Alto'daki ofislerimizden uluslararası pazarlarda bankacılık, telekomünikasyon, seyahat ve online perakende sektörlerine hizmet veriyoruz. 2020'nin ilk yarısında, özellikle mobil finansal servisler alanındaki çözümlere yönelik ciddi bir talep artışı yaşandı. Geçtiğimiz yıl belirlediğimiz yüzde 60 büyüme hedefimizi haziran ayı itibariyle aşmış durumdayız."

İhracat odaklı

2009-2012 yılları içerisinde Türkiye'nin ilk 20 e-ticaretçisinin 13'ünün mobil ticaret platformunu kurduklarını anlatan Dökmecioğlu, "Yemeksepeti, GittiGidiyor, Trendyol, Markafoni, Hepsiburada, CarrefourSA, Teknosa gibi Türkiye'nin önde gelen perakendecilerinin iş ortağı olduk ve tamamını mobil ticarete geçirdik" bilgisini verdi.

İhracata 2018'de başladıklarını, ilk yıl ihracatın toplam ciro içindeki payının yüzde 12 olduğunu kaydeden Rudi Dökmecioğlu, "2019'da ise bu oran yüzde 64'e çıktı. Hedefimiz Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 teknoloji şirketi arasına girmek ve gelirimizin yüzde 90'ının ihracattan oluşması. Bugün Tmob, Türkiye dışında 7 ülkeye hizmet veriyor" dedi.

Gençlere 'mobil' tavsiyesi

Tmob CEO'su Rudi Dökmecioğlu, meslek seçimine hazırlanan gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde 'mobility' kavramı büyük önem kazanacak. Mobil teknolojilerin geleceğine baktığımızda, büyük verinin mobil işgücünde, hizmet ve ürünler ile işlemleri iyileştirmenin yanı sıra maliyeti azaltma anlamında da ciddi etkiler yaratacak. Bununla birlikte mobil işgücünde akıllı teknolojiler benimsenmeye başlandı bile... Ayrıca 'progressive web apps' denilen aşamalı web uygulamaları da gelecek 5 yılda daha da yaygınlaşacak. Gençlerimizin kendilerini bu yönde geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum."
DHA
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