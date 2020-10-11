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izmir açıklarında deprem meydana geldi

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 08:41'de 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
 11 Ekim 2020 09:14
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izmir açıklarında deprem meydana geldi

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 08:41'de 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Memurlar.Net
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