izmir açıklarında deprem meydana geldi
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 08:41'de 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
|11 Ekim 2020 09:14
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