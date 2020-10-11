İzmir'da üzücü olay, 25 papağan yanarak öldü
|11 Ekim 2020 09:16
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İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 katlı çanta imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde bulunan 25 papağan telef oldu. Öte yandan, yangına müdahale eden kadın itfaiye eri alevlerin ortasından kendini son anda kurtardı.
Yangın, 05.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1269 sokakta çıktı. İddiaya göre, Abdulkadir Aras'a ait olan çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine uluşan itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Öte yandan iş yerinde bulunan 25 papağının telef olduğu ileri sürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Yangına müdahale eden kadın itfaiye eri, alevlerin kızışmasından dolayı binada kısa süre mahsur kaldı. Ekip arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkan itfaiye eri çalışmalarına devam etti.
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