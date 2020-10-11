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Ermenistan'dan ateşkes ihlali: Saldırılarda 7 ölü, 34 yaralı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün saat 12.00 itibarı ile insani ateşkes başladı. Ancak Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak Gence'ye bir füze atıldı. Gence'de 6 sivil hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Ateşkes ilan edildiğinden bu yana 7 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi
 11 Ekim 2020 09:18
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Ateşkes ilanı sonrası Ermenistan ordusu gece yarısı Gence'ye füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı.

Gence'ye yapılan saldırıda bazı evler ile çok sayıda işyerinin zarar gördüğü de bildirildi. Azerbaycan'ın saldırıya karşılık verdiği de kaydedildi.

TERTER VE MİNGEÇEVİR'E DE SALDIRI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 22.30'da da Terter bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "İnsani Ateşkes Anlaşmasını bozan Ermenistan silahlı kuvvetleri Terter şehrini top atışına tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRIDAN KURTULANLAR ANLATTI

Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını anlattı.

Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık" dedi.

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov, "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık" diye konuştu.

Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne, "Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı" dedi.

Çocuklarının şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten Genceli anne, "Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?" diye haykırdı.

Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor" dedi.

Füzelerin düştüğü yerine tamamen sivillere ait olduğunu aktaran Abbasov, "Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park" dedi.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.
Anadolu Ajansı
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