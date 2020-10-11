Türkiye ABD'den, eşini öldüren tutuklu binbaşıyı istedi
|11 Ekim 2020 09:22
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TÜRKİYE'DEN TALEP
Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre: Türkiye Adalet Bakanlığı, üç ay önce yaşanan trajik olayın ardından mahkemeye gönderdiği dilekçede Kurtdere'nin Türkiye'de yargılanmasını talep etti. Önceki günkü duruşmada Savcı John Terry, davanın hakimine Türkiye'nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini, şu anda evrak işleri üzerinde çalıştıklarını ve konuyla Dışişleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini söyledi. Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu.
3 ÇOCUK ANNEANNEDE
17 Kasım'da yeniden hakim karşısına çıkması beklenen Kurtdere'nin ABD'deki üç çocuğu ise olay sonrası bu ülkeye giden anneanneleri Hatice Tonbil'e verildi. NATO anlaşması gereği denizaşırı ülkelerde görev yapan bir askeri görevli bir suçla itham edildiğinde hükümetlerin bir davayı devralmalarına izin verildiği belirtiliyor.
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