Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık eksi 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi
|11 Ekim 2020 10:24
|+Aa- Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 9, Iğdır'da 5, Erzurum'da 4, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 1, Kars'ta 3 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 26, Iğdır'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 21, Kars ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
11 Ekim 2020 11:02
|Adana'da firari 4 hükümlü yakalandı
11 Ekim 2020 11:00
|Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
11 Ekim 2020 10:29
|Türkiye ABD'den, eşini öldüren tutuklu binbaşıyı istedi
11 Ekim 2020 09:22
|İzmir'da üzücü olay, 25 papağan yanarak öldü
11 Ekim 2020 09:16
|'Maske takın' uyarısında bulunan doktora bıçaklı saldırı
11 Ekim 2020 08:30
|İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
11 Ekim 2020 08:11
|CHP'li eski belediye başkanı tacizden gözaltına alındı
10 Ekim 2020 23:13
|Zorla uyuşturucu kuryesi yapılan kadın polislere teslim oldu
10 Ekim 2020 20:40
|Hakkari'de 1 milyon 250 TL değerinde silah ele geçirildi
10 Ekim 2020 20:02