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Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
|11 Ekim 2020 10:29
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Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese operasyon yaptı.
Adreste, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 220 litre sahte rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir zanlı, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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