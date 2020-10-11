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Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist gözaltına alındı.
 11 Ekim 2020 11:01
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Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Silopi ilçesine il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü mensubu Y.B, İpekyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yaklandı.

Y.B'nin elinde taşıdığı çanta içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Eylem hazırlığında olduğu anlaşılan Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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